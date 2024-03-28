Нехорошо копировать объяснения у Blizzard. Так ведь можно и до уровня «оригинала» скатиться.

В своё время Blizzard, отличающаяся крайне размеренным подходом к производству видеоигр, придумала несмешную отговорку на вопрос о сроках выхода своих новых проектов: «Выпустим тогда, когда игра будет готова». По всей видимости, многие коллеги Blizzard по цеху решили, что данный комментарий очень оригинален, и начали повторять его уже в отношении своих собственных видеоигр. Так, сегодня разработчики MMO-проекта Dune Awakening из студии Funcom заявили о том, что выпустят своё творение тогда, когда оно будет готово.

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Проще говоря, девелоперы не ставят перед собой никаких временных рамок и будут доводить проект до ума, пока у них не появится уверенность в безупречном качестве Dune Awakening. Хотя такой подход и честен по отношению к аудитории, но у него есть одна серьёзная проблема: ложка хороша к обеду, а игра по «Дюне» — к периоду хайпа вокруг «Дюны». Если сильно затягивать процесс, то можно упустить удачный момент.

На данный момент у Dune Awakening нет даже приблизительной даты выхода.