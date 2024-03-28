Провалится, наверное.

Мы в очередной раз столкнулись с ситуацией, когда публикуемые в Сети слухи оказались правдой и подтверждаются вплоть до мелких деталей. На этот раз речь пойдёт о шутере от третьего лица Marvels Rivals, информация о котором появилась в Сети некоторое время назад. Анонс сделали компании NetEase и Marvel Games, их новинка является PvP-шутером, в котором персонажами станут герои комиксов.

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Сражения в Marvels Rivals проходят в режиме «6 на 6» на различных картах во вселенной Marvel. Герои смогут применять закреплённые за ими умения, а также особые совместные способности, которые станут различаться в зависимости от персонажей. Например, Халк умеет заряжать броню Железного человека, чтобы тот наносил дополнительный урон. А Ракета сможет, как в фильме, забираться на спину Грута для создания «опасного дуэта».

Уже сейчас объявлено, что альфа-тестирование онлайн-экшена должно состояться в мае 2024 года. В рамках мероприятия игрокам предоставят доступ к 12 героям, среди которых есть Человек-паук, Чёрная Пантера и другие. Того же Доктора Стрэнджа, Железного человека и Ракету можно будет увидеть только в полной версии проекта.

Даты релиза у Marvels Rivals пока нет, проект точно выйдет на ПК (появилась страница в Steam). О консольной версии информации тоже нет, зато мы знаем о модели распространения — условно-бесплатная, разумеется. Кстати, на открытой странице в Steam указано, что новинка получит текстовый перевод на русский язык.