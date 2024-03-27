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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Хоррор The Callisto Protocol наконец-то очистили от DRM-защиты Denuvo
Оценки у проекта, правда, всё равно никакие, и это его не спасёт.

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Несмотря на то, что в современном игропроме существует колоссальная конкуренция за отнюдь не бесконечное свободное время геймера, многие разработчики и издатели по какой-то трудно объяснимой причине продолжают применять в своих творениях неоднозначные решения — такие, например, как DRM-защиту Denuvo. Хоррор The Callisto Protocol является (являлся) одним из представителей игр с Denuvo, за что в том числе в своё время и получил весьма сдержанные пользовательские оценки.

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Но ничто не вечно, и в конце концов девелоперы порой принимают решение об удалении Denuvo из своих проектов. Иногда это делается публично, как будто удаление нелюбимого геймерами элемента «копирайта» это великий подвиг, иногда скрытно. The Callisto Protocol относится ко второй когорте. Сначала хакеры взломали игру и выложили её на известных файлообменных ресурсах, затем издательство Krafton приняло решение о снятии защиты.

Геймеры поняли это по уменьшению размера исполняемого файла, что традиционно является свидетельством удаления из него системы Denuvo.

Пока что к разработчикам и издателям видеоигр так и не приходит осознание того факта, что с DRM-защитами надо завязывать: кто хочет, тот купит игру в любом случае, кто не хочет, тот не будет этого делать ни при каких обстоятельствах.

#the callisto protocol #striking distance #krafton
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