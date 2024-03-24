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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Инсайдер: разработка шутера XDefiant от Ubisoft страдает из-за желания руководства скопировать все идеи Call of Duty
Сами разработчики таким положением дел, конечно, не особо довольны.

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Журналист Том Хендерсон рассказал о назревшей неудовлетворенности разработчиков из Ubisoft насчёт текущего состояния дел с шутером XDefiant. По его словам, команда испытывает трудности из-за постоянного стремления руководства копировать буквально все лучшие идеи Call of Duty, что мешает формированию уникальной концепции шутера. Данную проблему можно считать вполне серьёзной, поскольку она постоянно приводит к необходимости пересмотра и изменения уже готовых версий игры, провоцируя различного рода издержки.

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Журналисту также удалось выяснить, что Ubisoft продолжает активную разработку XDefiant, несмотря на отсутствие даже примерной даты выхода шутера. Компания устраивала большое публичное тестирование, направленное на оценку стабильности сетевого соединения, функционирования цифрового магазина и социальных возможностей. В перспективе следует ожидать проведения дополнительного обширного теста.

Напомним, до настоящего момента Ubisoft планировала выпустить игру в конце февраля 2024 года, но, как видим, не смогла соблюсти установленные сроки. Внутренние дедлайны были в очередной раз отодвинуты, новое окно релиза ещё предстоит узнать. По мнению Хендерсона, до релиза XDefiant остаётся ещё как минимум несколько месяцев.

#ubisoft #xdefiant
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