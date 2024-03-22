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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Трейлер и скриншоты Spine — ган-фу экшена, где художница-бунтарка борется с искусственным интеллектом в городе будущего
Игру уже можно добавить в список желаемого.

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На недавнем мероприятии Future Games Show разработчики из компании Nekki представили трейлер и скриншоты экшена Spine, который уже на данном этапе удивляет своим кинематографичным и динамичным игровым процессом.

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В центре сюжета оказывается эксцентричная бунтарка по имени Редлайн, мятежная художница с высокотехнологичным позвонковым имплантом. В её руках находится судьба утопического Тензор-Сити, которым манипулирует искусственный интеллект. Благодаря переосмысленной системе ближнего боя и стрельбы, у игроков будет возможность использовать элементы окружающей среды в битвах, сочетая при этом акробатику и высокотехнологичные аугментации.

Изначально Spine была анонсирован в 2021 году и позиционировался в тот момент как кооперативный экшен. А сейчас его авторы заявили о трансформации игры в одиночное приключение с упором на реалистичную анимацию и плавность выполнения боевых приёмов (то самое ган-фу).

Разработчики Spine ещё не назвали точной даты выхода игры, но она точно должна выйти до конца 2025 года. А пока заинтересованные пользователи могут добавить проект в список желаемых на Steam. Релиз должен состояться на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и PC.

«Игра рассказывает историю киберпанк-города недалекого будущего. Слышали ли вы новость о том, что Tensor AI превратил этот город в настоящий рай на Земле? Или вы предпочитаете прислушиваться к шепоту оппозиции? Вступайте в бои на улицах города и участвуйте в глобальном конфликте могущественных группировок, стремясь к личной мести системе. Окружающая среда и ситуации, в которых вы встретите своих врагов, вдохновлены нашей бесконечной любовью к боевикам», — гласит официальное описание проекта.

Сами авторы также называют Spine «не просто игрой, а холстом художника», который позволит игроку создать «собственный стиль разрушения всего и вся».

#spine #nekki
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