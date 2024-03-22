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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики Hitman 3 рассказали о своих планах по поддержке игры до конца лета
Шон Бин как новая цель, «пасхальный» ивент и не только.

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IO Interactive выступила с анонсом планов по поддержке и обновлению стелс-экшена Hitman 3 на ближайшие месяцы (вплоть до конца лета), представив новый трейлер и карту предстоящих событий. Начало обновлений отмечено сегодняшним днём и представлено бесплатной целью, которую озвучил известный английский актёр Шон Бин.

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Игрокам нужно выполнить «заказ» с Шоном Бином до 21 апреля, после чего цель на некоторое время исчезнет из игры. Помимо этого, игроки могут приобрести The Undying Pack за 200 рублей, который включает в себя новый наряд и аксессуары для главного персонажа.

Также событие, посвящённое Пасхе, начнётся 28 марта и продлится до 15 апреля. Оно предложит игрокам заняться охотой на пасхальные голубые яйца (разработчики посчитали, что это забавная идея). А 25 и 30 апреля геймеров ожидают ещё два испытания.

Напомним также, до 10 июня в игре должно состояться появление новых неуловимых целей, среди которых окажутся как серийный убийца, так и лидер революционного движения. Hitman 3 доступен для игры на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. До конца года разработчики обещают выпустить еще несколько обновлений.

Hitman 3 присутствует в Steam с 20 января 202 года. За это время проект собрал почти 20 тысяч отзывов, из которых 85 % являются положительными.

«Наденьте костюм и испытайте свои смертоносные навыки в шпионском триллере с более чем 20 локациями. Фантазия — ваше самое опасное оружие. Открывайте новое снаряжение и оттачивайте навыки в миссиях, рассчитанных на многократное прохождение.

Путешествуйте по живому миру, пестрящему харизматичными персонажами и убийственными возможностями. Устанавливайте свои правила в новом режиме бесконечной игры, где элементы rogue-like сочетаются с серьезным стратегическим планированием», — гласит описание проекта в магазине Valve.

#io interactive #hitman 3
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Hitman: Blood Money выйдет на iOS и Android
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