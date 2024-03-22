Новые квесты, враги и оружие. И ещё кое-что.

17 апреля игроков Dead Island 2 ожидает выпуск новейшего сюжетного дополнения, сфокусированного на музыкальном фестивале SoLA в Калифорнии. Разработчики из Dambuster Studios подготовили обновление, которое обогатит игру новыми врагами, зоной для исследования, вооружением и целым набором квестов.

реклама

Пользователям предстоит противостоять опасному вирусу, превращающему население в зомби, на фоне психоделических музыкальных ритмов. Главный герой замечает странное предостерегающее сообщение и отправляется на разведку обломков SoLA, чтобы предотвратить загадочную опасность, угрожающую всему живому.

Противники новой части – это Хлестун, отличающийся жутким способом атаки с использованием собственных кишок в роли хлыста, и Комочник, способный образовать клубок крови и атаковать издалека или вплотную. В арсенал игрока добавятся инновационные легендарные орудия уничтожения, такие как ужасающее сочетание бейсбольной биты и циркулярной пилы, плюс орудие, выпускающее лезвия дисковой пилы.

Дополнение SoLA станет доступным 17 апреля, в то время как фанаты Dead Island 2 уже могут наслаждаться игрой на ПК (Epic Games Store), PlayStation и Xbox. Напомним также, игра выйдет в Steam 22 апреля.