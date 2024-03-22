Ждать вестей по проекту в ближайшие несколько лет не стоит.

Компания Riot Games пересмотрела курс разработки своей ожидаемой MMO, действие которой происходит во вселенной League of Legends, которую компания впервые анонсировала в 2020 году. Производство игры начали заново из-за того, что внутренняя команда не была удовлетворена первоначальным результатом.

реклама

Сооснователь Riot Games Марк Меррилл поделился, что перезапуск был мотивирован стремлением отойти от традиционного видения MMO, которые уже существуют на рынке. В компании считают, что важно не просто оформить игру в облике League of Legends, но и принципиально обновить сам жанр, достигнув новых высот и оправдав высокие ожидания фанатов.

В рамках усилий по реализации нового видения Riot привлекла Фабриса Кондоминаса, известного своей работой над мультиплеером Mass Effect 3 и геймплеем Mass Effect: Andromeda, который займет позицию исполнительного продюсера. Он присоединится к текущей команде, где Виджай Таккар, предыдущий исполнительный продюсер, продолжит вкладывать усилия в проект, перейдя в роль технического директора.

Вследствие данного перезапуска, как заявил Марк Меррилл, стоит ожидать отсутствия новостей о MMO от Riot на протяжении нескольких лет. Однако такое молчание следует интерпретировать как позитивный сигнал о «неустанной и серьёзной работе над игрой».

Тем временем, Riot Games активно работает над другими проектами, включая скорый релиз файтинга 2XKO и подготовку второго сезона популярного сериала «Аркейн», запланированного на этот ноябрь.