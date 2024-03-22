О борьбе с читерами тоже никто не забыл.

Разработчики из Valve представили патч 7.35d для знаковой стратегии Dota 2, в котором много внимания уделяется модернизации процесса подбора игры и эффективной борьбе с недопустимыми манипуляциями со стороны нечестных пользователей.

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Усовершенствование коснулось ключевых элементов подготовки к матчу: так, из опций игры была изъята стадия предварительного запрета героев, которая вводила десятисекундное ограничение. Надобность в такого рода апдейте появилась вследствие активной эксплуатации данных функций скриптами и нечестными игроками.

«В прошлом году многие читы стремились получить преимущество во время десятисекундной стадии запрета героев в начале каждой игры», — отмечается в сообщении, непосредственно уточняющем природу свежих изменений. Внедрение новой системы предусматривает индивидуальный выбор до четырёх персонажей, исключение которых будет возможно в рамках подходящей игры, что расширяет стратегическое планирование и лишает необходимости в реактивном запрете.

Подписчики Dota Plus получили доступ к новой инициативе в «Лаборатории Dota», предоставляющей дополнительные данные о предстоящем матче и участниках, а также опцию перезапуска поиска для оптимизации подбора геймеров. Эксклюзив для подписчиков позволяет минимизировать риски от нововведений, оценивая и адаптируя функциональность на практике.

Важная информация по поводу грядущего обновления «Павшая корона» заключается в том, что теперь его выпуска намечен уже на середину апреля, что отодвигает его дебют от более ранних ожиданий игрового сообщества (первоначально апдейт был намечен на сегодня).

Нововведения 7.35d также повлекли за собой коррекцию баланса, затронувшую как инвентарь, так и отдельные характеристики героев, в ряду которых упоминаются Chen, Dragon Knight, Terrorblade, Clockwerk. Детали и полный перечень изменений доступны на странице патча.