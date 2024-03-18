Вместо последних тут будут «аналоги».

Разработчики из 1C Games Studios обновили страницу с вопросами и ответами на официальном сайте «Войны Миров: Сибирь» — экшена от третьего лица, сюжет которого рассказывает о вторжении инопланетян на Землю. Ключевые моменты апдейта мы публикуем ниже.

реклама

События экшена будут происходить до 1914 года, но Санкт-Петербург в игре будет называться Петроградом. Авторы объяснили этот момент тем обстоятельством, что события происходят в альтернативной истории. Именно поэтому, кстати, фамилия правящей династии в игре — Ромеевы, а не Романовы.

«Война Миров: Сибирь» будет состоять не только из небольших закрытых уровней, но и открытых локаций. В любом случае, полноценного открытого мира здесь реализовано не будет — бюджет не позволяет реализовать данную особенность. Зато изучить «лор» и проникнуться деталями разрешат без всяких ограничений.

Авторы также решили не внедрять в сюжет реальных исторических персонажей — их заменят хорошо считываемыми по образам «аналогами». Из локаций в этот раз подтвердили Транссибирскую магистраль, но вот посетить восточную часть Российской Империи игрокам не дадут. В рамках прохождения геймерам нужно будет собирать «всякие полезные предметы», но признаков «гринда» в игре обнаружить не удастся. Для экшена реализуют минимум три уровня сложности.

«Война Миров: Сибирь» разрабатывается с прицелом на ПК, но авторы экшена не исключают возможность выпуска на других платформах. Поддержки пользовательских модификаций не стоит ждать, с датой релиза определённости больше пока не стало.