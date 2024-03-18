Организаторы рассказали про новый формат ивента и другие новшества.

Разработчики из компании Lesta Games, которые занимаются поддержкой и развитием онлайн-боевика «Мир кораблей», совместно с провайдером «Дом.ру» анонсировали турнир «Прорыв. Потасовка». Данное состязание пройдёт в новом формате, условия его проведения сделаны так, чтобы привлечь как можно больше всех заинтересованных.

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Турнир пройдёт в формате «6 на 6» на кораблях X уровня. Организаторы спроектировали таблицу лидеров таким образом, чтобы индивидуальные показатели пользователей автоматически обновлялись в режиме реального времени. Расписание уже тоже известно, выглядит оно следующим образом:

Регистрация — 18 марта. Квалификации — с 25 марта по 7 апреля. Старт турнира — 20 апреля. Плей-офф — 28 апреля.

В рамках квалификационного отбора в упомянутой таблице станет отображаться суммарный чистый опыт игроков, полученный в период с 25 марта по 7 апреля. Для участия необходимо играть на линкорах, эсминцах или крейсерах X уровня в «Случайных боях».

В итоге пользователи, занявшие первые 64 места, получат статус капитана команды. Составы групп будут сформированы из оставшихся в списке геймеров с 65-й по 512-ю строчку. Разработчики утверждают, что принятая схема существенно снижает порог вхождения для игроков-одиночек и небольших отрядов, у которых не всегда получается укомплектовать полный состав для участия.

Все 64 команды смогут претендовать на призовой фонд размером почти 3 миллиона рублей. В качестве наград заявлены не только денежные выплаты, но и внутриигровые бонусы (валюта, ресурсы и прочее). Еси вас заинтересовало данное мероприятие, то за всеми подробностями стоит обратиться к отдельной страничке на официальном сайте «Мира кораблей». Прямые трансляции пройдут на Twitch, YouTube и других площадках.