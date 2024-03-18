Достойный результат для разработчика-одиночки.

Покерный «рогалик» Balatro без устали продолжает удерживать внимание пользователей, что прямым образом влияет на показатели продаж. Сейчас стало известно, что проект купили свыше 1 миллиона раз, на это у него ушло чуть меньше месяца.

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В своём обращении к геймерам разработчик-одиночка дал понять, что он намерен внедрить в Balatro много нового контента, о котором будет рассказывать постепенно. Напомним, первые 250 тысяч копий покерного «рогалика» нашли своих владельцев за три дня после релиза, через неделю после этого продажи выросли до 500 тысяч.

В ближайшем будущем Balatro получит специальную страницу с результатами последних выступлений игроков. В настоящий момент разработчик также ведёт работу над мобильными версиями проекта. А пока Balatro можно купить на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Balatro —игра-«рогалик» с построением колод, созданная на основе принципов покера, где взаимодействие элементов помогает сорвать большой куш.

«Сочетайте настоящие покерные комбинации с уникальными джокерами, чтобы получать самые разные эффекты и колоды. Заработайте побольше фишек, чтобы не потерять на коварных блайндах, и по ходу игры раскрывайте секретные комбинации и колоды. Любое преимущество может оказаться решающим в стремлении добраться до самого главного блайнда, побить анте и победить», — гласит официальное описание проекта.

Игра была достаточно хорошо принята игроками в Steam. На момент написания данного материала у неё там было свыше 18 тысяч отзывов, из которых 97 % являются положительными.