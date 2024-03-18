Но возможность войти в программу запуска магазина оставят — просто она перестанет получать обновления.

Команда поддержки сервиса цифровой дистрибуции Epic Games Store предупредила своих пользователей о скором прекращении поддержки устаревших операционных систем Windows. Объявлено, что с июня 2024 года программа запуска EGS больше не будет поддерживать системы Windows 7, Windows 8 и 32-разрядную Windows 10. То есть, клиент магазина просто перестанет получать обновления после установленного «дедлайна».

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Сама Epic Games при этом подчеркнула, что возможность пользоваться лаунчером останется — просто он перестанет получать апдейты. Вот какой комментарий оставлен компанией по этому поводу: «Epic не сможет оказывать техническую поддержку пользователям этих операционных систем, а функции программы запуска на этих системах со временем могут ухудшиться или перестать работать».

Напомним, ранее поддержку Windows 7, 8 и 8.1 остановила Valve. С 1 января 2024 года пользователи Steam на данных операционных системах вовсе лишились возможности запускать клиент Steam и получить доступ к своей библиотеке.