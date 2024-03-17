В сети одновременно находилось свыше 36 миллионов человек.

Сервис Steam вновь обновил свой рекорд по онлайну — в сети одновременно находилось свыше 36 миллионов человек. Это уже третий раз с начала 2024 года, когда платформа Valve бьёт свои же рекорды. Предыдущий рекорд был установлен неделю назад.

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Итак, 17 марта в 17:10 по московскому времени в лаунчере находилось 36,3 миллиона человек. Здесь нужно отметить, что 11,5 миллиона пользователей в этот момент находилось в какой-либо игре, что тоже стало одним из лучших показателей за всю историю платформы Valve.

Развитие Steam идёт без остановки, распродажи тоже случаются по плану. Например, в настоящее время в сервисе проходит большая весенняя распродажа, в рамках которой игроки могут купить тысячи проектов по сниженным ценам.