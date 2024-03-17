Автор ролика назвал Switch-версию игры «приемлемым, но далеко не самым лучшим вариантом».

На популярном YouTube-канале ElAnalistaDeBits вышел видеоролик, в котором сравнивается графика нескольких версией ролевой игры Kingdom Come: Deliverance.

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Автор видеоматериала взял версии для PC, PS5 (по обратной совместимости с PS4 Pro) и недавно выпущенную для Nintendo Switch. В последнем случае релиз состоялся буквально несколько дней назад и уже успел впечатлить экспертов из Digital Foundry. Технический отдел издания Eurogamer находил различия между версиями для Xbox One и Nintendo Switch.

Что до сравнений ElAnalistaDeBits, то его видеоролик позволяет оценить проделанную разработчиками работу и наглядно сравнить «даунгрейд» по графике. Энтузиаст пришёл к выводу, что играть в Kingdom Come: Deliverance на консоли Nintendo Switch можно, но, как и в случае с третьим «Ведьмаком», это лишь «приемлемый вариант» для знакомства с творчеством Warhorse Studios, но далеко не самый лучший.

Как и ожидалось, версия игры для устаревшей консоли от Nintendo лишилась множества графически изысков и была «урезана» настолько сильно, насколько это вообще было возможно сделать в данной ситуации. ElAnalistaDeBits описал найденные визуальные «откаты» так:

Switch обрезает текстуры, тени, геометрию, освещение, расстояние прорисовки, анизотропную фильтрацию, эффекты постобработки и другие настройки по сравнению с версиями для PS4/Xbox One;

в стационарном режиме разрешение всегда ниже 720p, а в портативном — среднее разрешение 468p;

консоль работает с несколько нестабильной частотой 30 кадров в секунду с падениями в моментах максимальной нагрузки на графический процессор.

Далее следует ожидаемый вывод: «Короче говоря, мы столкнулись с тем же случаем, что и в The Witcher 3. Kingdom Come для Switch — не лучший вариант для получения удовольствия от прохождения, но вполне приемлемый».

Напомним, Kingdom Come: Deliverance вышла в Steam ещё 13 февраля 2018 года. За это время проект собрал свыше 90 тысяч отзывов, из которых 82 % являются положительными.

«Вы — Генри, сын кузнеца. Попав в водоворот событий гражданской войны, вы беспомощно наблюдаете, как захватчики штурмуют вашу деревню и вырезают ваших друзей и семью. Чудом избежав жестокой участи, вы поднимете свой меч для возмездия. Отомстите за смерть своих родителей и помогите прогнать захватчиков! Без дома, семьи и будущего вы оказываетесь на службе у лорда Радзига Кобылы, который создаёт сопротивление силам захватчиков. Судьба втягивает вас в этот кровавый конфликт и забрасывает в самое пекло бушующей гражданской войны, где вы помогаете бороться за будущее Богемии», — гласит официальное описание проекта.