На ПК и Xbox она вышла ещё в мае прошлого года.

Разработчики из студии Wishfully определились с датой релиза приключенческой игры Planet of Lana на консолях PS4, PS5 и Switch. Случиться это должно уже 16 апреля текущего года, по такому случаю был представлен отдельный трейлер.

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В свежем видеоролике авторы продемонстрировали живописные локации из игры и посчитали нужным упомянуть отдельные цитаты из обзоров. Lanet of Lana в целом была тепло принята публикой, ведь на ПК (Steam) она вышла ещё 23 мая прошлого года. На момент написания данного материала у игры было почти три тысячи отзывов, из которых 94 % являются положительными.

Planet of Lana рассказывает историю планеты, которая когда-то была раем для людей, флоры и фауны, но вскоре превратилась в нечто иное. Столетия разногласий породили безликую армию, нарушив естественный порядок вещей. Но сюжет Planet of Lana посвящён не о войне, а о прекрасной, живописной планете и о желании сохранить её первозданный вид.

Ключевые особенности:

уникальный игровой процесс с акцентом на спутнике; вам предстоит решить головоломки различной сложности с самыми неожиданными поворотами;

выбраться из переделок за счёт скрытности и смекалки;

выжить в непростых сражениях, полагаясь на молниеносность реакции;

узнать детали грандиозной истории, тянущейся сквозь галактики и века.

Главная героиня проекта — девушка по имени Лана и её спутник-зверёк Муи, вместе они отправляются в приключение по населённым роботами и монстрами планете. Изначально Planet of Lana вышла на ПК, Xbox One, Xbox Series X и S. Также она с первого дня пополнила собой библиотеку подписочного сервиса Game Pass.