Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ретро-шутер Phantom Fury выйдет в свет в конце апреля
Проект является продолжением широко известного в узких кругах Ion Fury.

реклама

Несколько лет назад в игровой индустрии появилась мода на ретро-боевики. Признав, по всей видимости, что культовые шутеры 1990-х в лице творений id Software как задали моду и основные элементы игрового процесса в данном жанре, так с тех пор ничегошеньки, по сути, не изменилось, девелоперы решили мысленно возвратить нас в те беззаботные времена.

реклама

Делается это, понятное дело, посредством стилистики, и получается зачастую неплохо. Одним из наиболее известных примеров современных ретро-шутеров является Ion Fury, и вот, скоро у него наконец-то появится продолжение — проект под названием Phantom Fury. Сиквел, в котором мы примем на себя роль Шелли «Бомбы» Харрисон, поступит в продажу 23 апреля, о чём официально сообщили разработчики.

В Phantom Fury мы отправимся в путешествие по Соединённым Штатам, где будем сражаться с ордами мутантов в поисках легендарного артефакта под названием Ядро Демона. Ожидайте богатый арсенал вооружений и способностей, усовершенствований, толпы противников, а также разнообразие в игровом процессе. По крайней мере, в том виде, в котором разнообразие вообще возможно в жанре шутера от первого лица.

Первый проект — Ion Fury — вышел в свет в августе 2019 года и получил очень высокие пользовательские оценки. Да, безусловно, проект на ценителя, и его охват в итоге оказался весьма скромным, поэтому мы, собственно, и назвали его широко известным в узких кругах. Будет ли у Phantom Fury охват выше, покажет только время.

#3d realms #slipgate ironworks #phantom fury
+
Написать комментарий (0)
В Epic Games Store раздают бесплатную копию киберпанк-боевика Ghostrunner
Сетевой шутер Ripout с процедурно генерируемыми уровнями от 3D Realms дебютировал в раннем доступе Steam
Финальная версия ретро-шутера GRAVEN от разработчиков Duke Nukem 3D и Blood поступила в продажу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
23
"Аргайл: Супершпион" - бестолковый и не смешной фильмец (субъективный обзор)
3
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
65
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году
12
Почему Шольц говорит "нет" отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину
9
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
22
Как включить режим разработчика на Android и iPhone
+
WZ: Пентагон наращивают производство F-35 — но США уже не догнать КНР по количеству боевых самолетов
3
В России разрабатывают "Герань" с функциями дальнего разведчика и комплекса целеуказания
+
Как работает "фабрика троллей Xbox" и какие блогеры ей помогают
14

Сейчас обсуждают

ElPelmeni
13:04
Там и кулер другой, двухбашенный
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
shuler37
13:03
Такие новости после выхода каждой серии. Не буду писать зачем они нужны.
NVIDIA сокращает поставки GeForce RTX 40, что может вызвать дефицит видеокарт и их подорожание
Windmark
13:00
Могу ему своего производства отлить в полторашку , он разницы не заметит
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
Майкопское Честное
12:58
Посоны, а вам не кажется, что на фото с системником и монитором внутре стоит совсем другая видюха, вовсе не 7700 Pulse?
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
kaissa
12:52
Вот вот. Как владелец ЭЭ в Сибири - подтверждаю - расход энергии зимой на печку приличен. Впрочем до минус 10 работает тепловой насос - там как раз на обогрев уходит не так много... А то что они пишу...
Смартфон Samsung Galaxy M35 5G на Exynos 1380 протестировали в Geekbench
Bearcub
12:49
не обижай дятлов - это жаба)))
Макрон заявил, что предложит России установить на Украине олимпийское перемирие
Майкопское Честное
12:49
Шишкинс был, нашёл только это:
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
Bearcub
12:49
Жаба квакает - караван идёт))
Макрон заявил, что предложит России установить на Украине олимпийское перемирие
Александр Иконников
12:48
Только он будет не очень хорошим в плане характеристик
Intel предложила продавать процессоры без теплораспределительной крышки
Юрий Родионов
12:37
Главное в хохлостане -поближе к кормушке и громче всех кричать -"дайте грошей ато москаляки придут!!!" И тогда ты в шоколаде!
Владимир Кличко раскритиковал Зеленского
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем