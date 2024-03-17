Проект является продолжением широко известного в узких кругах Ion Fury.

Несколько лет назад в игровой индустрии появилась мода на ретро-боевики. Признав, по всей видимости, что культовые шутеры 1990-х в лице творений id Software как задали моду и основные элементы игрового процесса в данном жанре, так с тех пор ничегошеньки, по сути, не изменилось, девелоперы решили мысленно возвратить нас в те беззаботные времена.

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Делается это, понятное дело, посредством стилистики, и получается зачастую неплохо. Одним из наиболее известных примеров современных ретро-шутеров является Ion Fury, и вот, скоро у него наконец-то появится продолжение — проект под названием Phantom Fury. Сиквел, в котором мы примем на себя роль Шелли «Бомбы» Харрисон, поступит в продажу 23 апреля, о чём официально сообщили разработчики.

В Phantom Fury мы отправимся в путешествие по Соединённым Штатам, где будем сражаться с ордами мутантов в поисках легендарного артефакта под названием Ядро Демона. Ожидайте богатый арсенал вооружений и способностей, усовершенствований, толпы противников, а также разнообразие в игровом процессе. По крайней мере, в том виде, в котором разнообразие вообще возможно в жанре шутера от первого лица.

Первый проект — Ion Fury — вышел в свет в августе 2019 года и получил очень высокие пользовательские оценки. Да, безусловно, проект на ценителя, и его охват в итоге оказался весьма скромным, поэтому мы, собственно, и назвали его широко известным в узких кругах. Будет ли у Phantom Fury охват выше, покажет только время.