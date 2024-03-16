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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Bethesda добавила для Fallout 76 систему платных боевых пропусков
Видимо, ещё больше хочет денег. Или пытается что-то компенсировать — слабый «онлайн» в Steam, например.

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Компания Bethesda сообщила, что 26 марта в многопользовательской игре Fallout 76 в продажу поступит первый боевой пропуск с внутриигровыми наградами за прохождение шкалы прогресса. Данного рода механика должна выйти одновременно со стартом 16 сезона под названием Duel with the Devil.

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Здесь нужно внести ясность: с 2020 года у игроков была возможность зарабатывать сезонные награды по системе Scoreboard — то есть, без внесения дополнительной платы. С течением времени авторы приняли решение сделать отдельные бонусы платными для пользователей подписки Fallout 1st, за которую нужно выкладывать 13 долларов в месяц.

Фанатам Fallout 76 (интересно, у нас есть такие?) нужно знать, что система Scoreboard в игре устранена полностью, но возможность зарабатывать некоторые бесплатные награды осталась. Пропуска сезонов для подписчиков Fallout 1st будут бесплатными, всем остальным же придётся потратить 1500 внутриигровой валюты или 15 долларов на их приобретение.

За повышение уровней игра станет выдавать золотые билеты, которые следует обменивать на уникальные награды. По случаю ввода системы боевых пропусков разработчики Fallout 76 представили новый трейлер, в котором можно заприметить уникальные награды для подписчиков, которые не будут доступны покупателям боевого пропуска.

#bethesda #fallout 76
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