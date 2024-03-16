Проект приняли тепло, у разработчиков много планов.

Разработчики из Funday Games совместно с Ghost Ship Publishing сообщили, что автошутер Deep Rock Galactic: Survivor разошёлся тиражом в 1 миллион копий. Данного показателя проект достиг всего за месяц после дебюта в раннем доступе Steam. Информация была опубликована в официальном микроблоге разработчиков.

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Сотрудники Funday Games не собираются останавливаться на достигнутом и намерены закрепить успех с помощью оперативного выпуска нового контента. Так, уже 20 марта в Survivor должен появиться новый биом — соляные шахты. Понять, что именно там должно быть и храниться, поможет представленный скриншот.

Deep Rock Galactic: Survivor предлагает игрокам принять участие в сражении с жуками в процедурно генерируемых пещерах на планете Хоксес. По мере продвижения по глубоким тоннелям испытания становятся всё более сложными. По итогу нужно выполнить задачи на уровне и добиться эвакуации. Возможность кооперативного прохождения здесь напрочь отсутствует.

«Убивайте жуков, улучшайте снаряжение и погружайтесь все глубже в смертоносные пещеры Хоксеса. Соберите разрушительный арсенал, обрушивайте ад на толпы инопланетных монстров в быстром и яростном бою, прокладывайте туннели, чтобы собрать драгоценные богатства в глубинах пещерных стен. Каждая миссия уникальна, в ней используется процедурная генерация пещер и вражеских волн, как и в Deep Rock Galactic», — гласит официальное описание проекта.

Funday Games поставила перед собой масштабную задачу по улучшению автошутера. Поклонники проекта в ближайшем будущем должны получить апгрейды для робота Боско, новый набор артефактов, события, уникальных боссов и кое-что другое. Deep Rock Galactic: Survivor должен пробыть в раннем доступе пробудет от нескольких месяцев до года, точные сроки авторы пока не готовы раскрывать.

Автошутер в целом был тепло принят публикой. На момент написания данного материала у него набралось свыше 16 тысяч рецензий в Steam, из которых 84 % являются положительными.