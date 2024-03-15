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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: почти пять часов геймплея шутера Delta Force: Hawk Ops
Дали посмотреть на два режима в действии.

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Разработчики из TiMi Studio Group провели в Китае специальное мероприятие для прессы и блогеров, посвящённое демонстрации грядущего шутера Delta Force: Hawk Ops. Запись всего ивента попала в Сеть, у игроков есть теперь возможность оценить в действии два главных сетевых режима.

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В доброй первой половине видеоролика демонстрируется режим Hazard Operations. Это PvPvE-режим, в котором игроки должны вести себя по правилам типичных extraction-шутеров. То есть, собирать тонны «лута», предварительно высадившись на карте, выполнять задания, расстреливать ИИ-врагов и противников под управлением других геймеров, чтобы продвинуться в конце к точке эвакуации. От легендарного Escape from Tarkov режим также унаследовал систему схрона и механику защищённого контейнера. Последний позволяет сохранить немного найденных предметов даже в случае неудачного рейда.

Спустя час разработчики в представленном видео начали показывать геймплей режима Havoc Warfare, который является копией того, что мы привыкли видеть в Battlefield. Там будет наземная и воздушная техника, команды по 32 игрока и увеличенные карты. А ещё разработчики обещали добавить в данный режим разрушаемость.

Delta Force: Hawk Ops выйдет на ПК (Steam, Epic Games Store), Xbox, PlayStation и смартфонах. Игра получит текстовый перевод на русский язык.

#timi studio group #delta force hawk ops
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Анонсирован Delta Force — перезапуск классического военного шутера из конца 1990-х
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