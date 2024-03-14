Продлится она неделю.

Несколько раз в год, это если не считать различных распродаж посреди недели или на выходных непосредственно от разработчиков, Steam позволяет геймерам, которые совершенно справедливо считают базовые цены на современные видеоигры проявлением беспредела со стороны издателей, приобрести интерактивные развлечения за куда более приемлемые суммы. Сегодня стартовала очередная такая крупная возможность — весенняя распродажа в Steam.

реклама

Продлится акция ровно неделю — до вечера четверга 21 марта — и в её рамках можно будет приобрести тысячи видеоигр и дополнений к ним по сниженным ценам. Поскольку практически все крупные западные издатели, как вы знаете, поджав хвосты, ушли с российского рынка в 2022 году, большая часть крупных проектов для учётных записей Steam с российским регионом остаётся недоступной, но выбор при этом всё равно богатый.

Для примера, со вкусными скидками предлагаются следующие популярные проекты:

Baldur’s Gate 3 за 1 799 рублей вместо 1 999 рублей (скидка 10 %);

Hunt Showdown за 472 рубля вместо 1 349 рублей (скидка 65 %);

Euro Truck Simulator за 312 рублей вместо 1 249 рублей (скидка 75 %);

Death Stranding Director’s Cut за 1 649 рублей вместо 3 299 рублей (скидка 50 %);

Hearts of Iron IV за 659 рублей вместо 2 199 рублей (скидка 70 %).

Пользователям Steam-аккаунтов, переведённых на условный казахстанский регион (полагаем, сегодня все в курсе, как это делается, хотя, конечно, платить деньги тем, кто ушли с российского рынка и, соответственно, не хотят дополнительных денег — это сомнительное решение), безусловно, открываются все те возможности, которые были и раньше. Разве что ценники будут в других валютах, а это не вполне удобно.