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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
«Мир кораблей» предлагает построить советский линкор «Североморск»
Свежий патч добавил в игру множество активностей.

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В онлайн-боевике «Мир кораблей» было выпущено обновление 13.2, которое добавило советский гибридный линкор «Североморск», событие «Скрытые манёвры» и активность с крейсером Senjo вкупе с другими нововведениями.

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Самая важная активность связана именно с гибридным линкором «Североморск». На внутриигровой «Верфи» игроки впервые смогут создать советский корабль: его строительство ведётся на тщательно воссозданных стапелях Балтийского завода. Отличительные особенности новинки — две эскадрильи и возможность сокращать время подготовки эскадрилий и перезарядки снаряжения при выполнении определённых условий. Основное вооружение корабля — четыре башни по двенадцать 406-миллиметровых орудий. У «Североморска» много очков боеспособности (но с высокой заметностью), а снаряжение представлено аварийной и ремонтной командами.

После завершения строительства «Североморска» дают версию корабля в постоянном камуфляже, с командиром с 10 очками навыков и памятным флагом.

«Скрытые манёвры» — это временный тип боя, который уже появлялся в игре прошлым летом. Разработчики решили в этот раз проверить новый разведпотенциал авианосцев с целью улучшения взаимодействия между ними и другими классами. Теперь заметность корабля с воздуха станет фиксированной и будет зависеть только от их класса: шесть километров для авианосцев, линкоров и крейсеров; четыре километра для эсминцев и три километра для подлодок в надводном положении и на перископной глубине. Для компенсации изменений авианосцы получат бонус ко времени подготовки самолётов.

«Скрытые манёвры» проходят в формате 12 на 12 на кораблях 8-10 уровней, событие доступно в течение двух недель после запуска самого патча. Также с 29 марта в «Мире кораблей» стартует событие «Сделка века», где главной наградой станет японский суперкрейсер Senjo. Игра также получила множество обновлений в интерфейсе: доработано отображение экономических бонусов, добавлено больше информации на вкладке «Состав команд» и переделаны уведомления в верхней части экрана.

Обновление 13.2 уже вышло в «Мире кораблей». Больше информации можно получить на официальных страницах игры и в социальных сетях.

#lesta games #мир кораблей
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