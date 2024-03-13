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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Старт седьмого сезона Battlefield 2042 намечен на 19 марта
Будут новые карты, оружие, техника и кое-что ещё.

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Разработчики из DICE опубликовали трейлер седьмого сезона шутера Battlefield 2042. В новом сезоне проект получит две новые карты, оружие, технику и набор уникальных гаджетов. «Точка перелома» начнётся 19 марта, в период с 21 по 24 марта должны пройти дни бесплатного доступа, в течение которых игрокам предоставят дни бесплатного доступа.

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DICE сразу предупредила, что отдельный контент, который засветился в трейлере, появится в игре чуть позже вместе с обновлением 7.2. Релиз апдейта случится приблизительно в середине мая, вот что должны тогда «выкатить» разработчики:

  • карта «Убежище» с боями в чилийской деревушке. По всей территории установлены стационарные установки ПВО для борьбы с вертолётами. Саму карту можно использовать для режимов на 64 игрока;
  • карта «Стадион» вернёт в игру область, которая раньше являлась частью карты «Песочные часы, но случится это только после выхода обновления 7.2;
  • новое оружие: пистолет-пулемёт SCZ-3, карабин AK 5C и пулемёт DFR Strife. Опять же, нужно дождаться обновления 7.2;
  • гаджет SRAW — пусковая установка для ракет с возможность переключения в режим ручного наведения;
  • новая техника: XFAD-4 Draugr — большой беспилотник-бомбардировщик, выйдет в обновлении 7.2. Позволит не только указывать цели для удара, но также управлять XFAD-4 как самолётом;
  • традиционный боевой пропуск со 100 уровнями боевого пропуска. А там ожидаемо будут косметические предметы и кое-что по мелочи;
  • некоторые правки в визуальной отдаче и дизайне экрана дислокации.

DICE подтвердила, что все обладатели Пропуска 1-го года получат с выходом «Точки перелома» весь контент из пятого и шестого сезонов.

#dice #battlefield 2042
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