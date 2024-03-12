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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: трейлер космической стратегии Falling Frontier про масштабные сражения и управления ресурсами
Масштабно, да.

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Frontier. Ролик продолжительностью четырнадцать минут демонстрирует ключевые особенности проекта и приоткрывает завесу тайны над текущим положением дел в его разработке.

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В ролике можно увидеть процесс управления ресурсами, доработанную систему строительства юнитов, а также звёздные сражения. В конце видеоролике нам показывают поражение планеты с помощью кораблей, которые находятся на его орбите.

Доподлинно известно, что Falling Frontier выйдет только на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store) не раньше 2025 года. Игроку предложат поучаствовать в звёздных войнах в процедурно генерируемой планетарной системе. Из ключевых геймплейных особенностей космической стратегии стоит выделить продуманные механики проектирования кораблей, прокладывания логистики и вдумчивого планирования перед всякой атакой.

«Исследуйте огромную процедурно сгенерированную звёздную систему с планетами, лунами, полями астероидов и туманностями. Стройте и улучшайте корабельные доки, склады снабжения, заводы и разведстанции, разрабатывайте новые технологии и улучшайте корпуса кораблей, вооружение, орбитальные службы, возможности колонизации и многое другое.

Битвы в Falling Frontier сочетают интуитивно понятное управление и продуманные механики. Снаряды могут повредить или уничтожить разные системы корабля, а после промаха или рикошета — поразить случайную цель. Маленький маневренный корабль может одержать верх над более крупным, используя внезапность и тактические преимущества», — гласит официальное описание проекта.

Все прочие сведения о грядущем произведении Stutter Fox можно получить из официальной странички в Steam.

#falling frontier #stutter fox
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