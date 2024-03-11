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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Популярная королевская битва PUBG: Battlegrounds до конца этого года будет переведена на Unreal Engine 5
У авторов игры много планов на этот год.

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Разработчики из PUBG Corporation раскрыли планы по поддержке своей популярной королевской битвы PUBG: Battlegrounds на седьмой год её жизни. Планов оказалось действительно много: новые механики, графические улучшения, новый контент и многое другое. Была представлена детальная карта, самое главное из неё мы сейчас и обсудим.

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Начнём с того, что PUNG: Battlegrounds до конца 2024 года перейдёт с движка Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5. Разработчики уверяют, что это позволит им добиться повышения качества картинки практически во всех аспектах — от персонажей и транспортных средств до оружия и игрового мира.

Второй момент — разрушаемое окружение на картах. Игроки смогут разрушать многие элементы окружения, включая фрагменты зданий, и строить нужные укрепления. Представители PUBG Corporation уверяют, что вскоре у геймеров появится возможность изменять ландшафт локаций — например, рыть окопы.

В плане повышения общего удобства игрового процесса разработчики тоже собираются как следует заморочиться. Нужным корректировкам подвергнутся системы стрельбы и подбора матчей. Новые механики выживания и свежие режимы тоже должны появиться. Любителей рейтингового режима обещают порадовать эксклюзивными наградами.

Создатели PUBG: Battlegrounds в данный момент заняты разработкой инструментов, с помощью которых игроки смогут создавать карты и модификации. Что касается античита, то его тоже ждут улучшения: программу станут использовать не только в рейтинговых матчах, но и обычных.

Подробнее обо всех других изменениях можно узнать из видеоролика разработчиков. Напомним, PUBG: Battlegrounds продолжает удерживать лидирующие позиции в топе по онлайну в Steam. По данным статистического сервиса SteamDB, в игре на момент написания данного материала находилось почти 590 тысяч человек (третье место в глобальном рейтиге). В спину этой королевской битве дышит Apex Legends, онлайн которой стабильно «пробивает» в пиковые часы отметку в 400 тысяч — юбилейное обновление проекта от Respawn Entertainment действительно обновило к нему интерес.

#pubg battlegrounds #pubg corporation
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