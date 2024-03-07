Описание интригующее, правда же?

Разработчики из новозеландской студии RiffRaff Games, основанной соавтором головоломки Framed Джошуа Боггсом, представили свою первую игру — Sleight of Hand. Проект был анонсирован в рамках мартовской презентации Xbox Partner Preview.

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Sleight of Hand — это нуарный карточный стелс-экшен про леди Удачу. Под именем последней скрывается почитаемый в обществе оккультный детектив в отставке, которая вынуждена вернуться в дело для уничтожения своего бывшего ковена. Общаясь с людьми из прошлой жизни, леди Удача оказывается в злачном и полном запретов городе Стипл-Сити, в котором бал правит ритуальная магия и умение использовать проклятые артефакты.

Также отметим, что главная героиня Sleight of Hand неспроста получила имя леди Удача. В распоряжении протагонистки будет колода проклятых карт с разными эффектами, а также дымовая магия, с помощью которой героиня сможет быстро и без лишнего шума расправляться с недругами или же убегать от них. Геймплей карточного стелс-экшена — это неустанное расширение колоды, подбор идеальных карт для каждого уровня вкупе с поиском паролей для открытия секретных проходов по уровням. А ещё здесь нужно расширять арсенал способностей и разыскивать информацию для выполнения задания.

В описании проекта в Steam говорится следующее: «Проникните в крутой, мокрый от дождя город табу, где ритуальная магия и проклятые артефакты отличают тех, кто обладает силой, от тех, у кого её нет. Sleight of Hand — это карточная игра от третьего лица в стиле стелс-экшен, в которой вам предстоит уничтожить клан, с которым вы когда-то бежали».

Ключевые особенности проекта:

возможность использовать уникальные способности из карт колоды. Карты позволяют вести разведку, телепортироваться, расставлять ловушки, ослеплять врагов и взаимодействовать с окружающей средой. Это позволяет незаметно входить и выходить из каждого уровня, если только игрок не предпочитает иной подход;

мощное снаряжение для главной героини. Леди Удача станет надевать проклятые безделушки с постоянными пассивными эффектами, которые активируются при особых условиях;

составление колоды как ключевая механика игры. Игрок улучшает свои карты и собирает колоду, чтобы адаптировать её к конкретным условиям;

упор на тактику и шпионаж. Разработчики подчёркивают, что важно не только качество карт, но и их количество для конкретной партии.

Выход Sleight of Hand должен состояться в 2025 году на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S. У проекта есть своя страница в Steam, где уже подтверждено наличие текстового перевода на русский язык.