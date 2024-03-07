Игра выйдет до конца 2024 года.

На прошедшей трансляции от Microsoft, посвящённой проектам от сторонних студий, состоялся показ Unknown 9: Awakening — приключенческого экшена, в котором главная героиня является умеет погружаться в таинственное измерение.

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В центре истории Unknown 9: Awakening будет находиться девушка по имени Харуна. Она — квестор, наделённый способностью погружаться в таинственное измерение Складка. В погоне за тайными знаниями Харуне нужно будет должны образом «прокачать» свою уникальную способность использовать силу Складки в реальности. По всем драматическим канонам, дар Харуны не может остаться незамеченным, поэтому девушка очень быстро становится целью неких Восходящих. Эта организация замыслила повлиять на будущее человечества силой Складки.

«Станьте Харуной. Главная героиня Харуна — храбрая девушка, которая умеет заглядывать в параллельное измерение под названием Складка и черпать оттуда силы. Покорите Складку. Силу Складки можно использовать по-разному. Вы научитесь входить в разум врагов и подчинять их себе, уворачиваться от пуль, исчезать из вида и поражать врагов теневой энергией, но это еще не все.

Странствуйте по миру. Вы увидите одни из самых загадочных уголков мира: и пески Мавритании, и опасные индийские джунгли, и португальскую готику XIX века. Узнайте о вселенной Unknown 9. Unknown 9: Awakening — это краеугольный камень переплетающихся сюжетов, события и персонажи которых составляют мир историй Unknown 9», — гласит официальное описание проекта.

Даты релиза у Unknown 9: Awakening пока нет, но на странице игры в Steam указано, что до конца 2024 года это точно должно случиться. За разработку отвечает студия Reflector Entertainment, издателем выступила компания Bandai Namco Entertainment. Целевые платформы максимально ожидаемые: PC, PS5, Xbox Series X и S.