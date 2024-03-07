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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Геймплейный трейлер The Alters — научно-фантастического симулятора выживания про управление клонами от создателей дилогии Frostpunk
Фактически, разработчики из 11 bit studios занимаются сейчас двумя проектами.

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Разработчики из студии 11 bit занимаются не только сиквелом Frostpunk 2, о котором мы сегодня писали в другом материале. Параллельно ведётся производство научно-фантастического симулятора выживания The Alters, который на прошедшем стриме от Microsoft был представлен новым трейлером.

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The Alters расскажет историю простого шахтёра Яна Дольски, который совершил аварийную посадку на пустынной планете, которая вращается вокруг испепеляющей звезды. Ян смог добраться до надёжного убежища, обставленной по последнему слову техники базы, но почти сразу столкнулся с большой трудностью. Оказывается, комплекс должна обслуживать опытная команда, а Ян сам у себя только один. Но с этим очевидным ограничением он решил разобраться по-научному.

Ян нашёл рапидий — таинственное вещество, с помощью которого можно создавать клонов. Протагонист посчитал, что создать армию себе подобных и обеспечить их всех работой на базе — это замечательная идея. Альтернативные версии Яна наделены различными навыками, связанными с ремонтом, изготовлением инструментов и добычей ресурсов. В игре эти клоны называются альтерами (отсюда и название игры).

Загвоздка заключается в том, что все новые вариации главного героя являются не роботами, а полноценными личностями со своими чувствами, желаниями и целями. Яну придётся выстраивать отношения в коллективе, а сделать это будет очень непросто. Если не совладать с армией себе подобных, то можно погибнуть.

The Alters поступит в продажу до конца текущего года на ПК (Steam, EGS, GOG), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Для игры заявлена поддержка русского языка (субтитры).

#11 bit studios #the alters
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