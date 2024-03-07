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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Перспективный градостроительный выживач Frostpunk 2 обзавёлся точной датой выхода
Игра про холод выйдет в самый разгар лета. Умно.

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Градостроительный выживач Frostpunk в своё время произвёл если не фурор, то, безусловно, стоил любителям строительства идеального города нескольких бессонных ночей. Учитывая популярность проекта, вполне естественно было ожидать выпуск полноценного сиквела. Frostpunk 2 была анонсирована в 2021 году, и вот, теперь мы наконец-то узнали, в какой день можно будет примерить на себя роль управляющего крупным городом выживших в новый ледниковый период.

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Согласно официальному анонсу от коллектива 11 Bit Studios, приступить к прохождению можно будет уже 25 июля этого года. Если, конечно, не случится никаких непредвиденных неприятностей, и релиз не придётся сдвинуть вправо.

Отличительной особенностью Frostpunk 2 от оригинальной игры, помимо того, что её действие разворачивается спустя тридцать лет после событий первой части, и, соответственно, человечество научилось использовать новые энергетические ресурсы (в данном случае нефть), является масштаб. Мы будем управлять крупным поселением выживших — настоящим мегаполисом своего времени и периода, в котором помимо цели выживания также активно развивается политическая составляющая, неизбежно приводящая к необходимости искать компромиссы. В конце концов, взгляды на настоящее и будущее у всех разные, и люди начинают объединяться в движения, партии, которые участвуют в местном городском Совете — органе принятия решений, возглавляемом, собственно, нами как градоначальниками.

При желании в Steam на Frostpunk 2 уже можно оформить предварительный заказ: базовое издание оценено в максимально приемлемые по современным меркам 1 900 рублей, а издание «делюкс» — в 3 200 рублей (по скидке за предзаказ — 2 880 рублей). Версия «делюкс» включает в себя бета-доступ к режиму песочницы, который можно будет на протяжении одной недели опробовать в апреле, 72-часовой ранний доступ к сюжетному режиму, эксклюзивный внутриигровой элемент, три пострелизных набора дополнительного контента (DLC), цифровой артбук и саундтрек, а также цифровую версию игровой новеллы «Тёплая плоть» (Warm Flesh).

#11 bit studios #frostpunk 2
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Премьера геймплея градостроительного выживача Frostpunk 2 состоится на следующей неделе
Видео: премьера геймплея градостроительного симулятора Frostpunk 2
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