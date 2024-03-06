Так и до 1 миллиона можно дотянуть.

Издательство PlayStack сообщило, что покерный «рогалик» Balatro купили свыше 500 тысяч раз на всех платформах. На достижение данного результата у игры ушло десять дней, а за первый три дня тираж составил 250 тысяч копий.

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Balatro — необычная игра, в основу которой положены механики покера, но с многочисленными «бустами». Карты можно наделять уникальными свойствами, строить на их основе уникальные комбинации и выдавать суперспособности уникальным джокерам. В ход идут кардинально другие карты вроде таро и спектральных карт.

Сначала Balatro продавалась во всех магазинах с рейтингом «3+», но позже рейтинговое агентство PEGI без предупреждения сменило на рейтинг «+18» за номинальную связь проекта с азартными играми. Именно поэтому Nintendo приняла решение изъять Balatro из продажи для своей консоли Switch. На других платформах продажи остаются без изменений. Два дня назад, 4 марта, Playstack уточнило, что смена рейтинга игры повлияла только на eShop в Европе, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Во всех остальных регионах всё осталось без изменений.

На момент публикации данного материала Balatro собрала в Steam свыше 13,4 тысяч отзывов, из которых 97 % являются положительными.