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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ещё один инсайдер утверждает, что анонс ПК-версии ролевого экшена Ghost of Tsushima состоится 6 марта
Что ж, завтра проверим.

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Появились новые сведения от инсайдеров по поводу того, что анонс ПК-версии ролевого экшена Ghost of Tsushima должен состояться 6 марта. Информацию подтвердил блогер и инсайдер под ником Haothors, раньше он заранее раскрыл планы Sony поделиться подробностями ПК-версии Horizon Forbidden West, что впоследствии и случилось.

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Напомним, изначально о готовящемся анонсе ПК-версии Horizon Forbidden West заявил блогер Ник Бейкер, который ранее публиковал проверенную информацию об играх компании. ТО есть, мы уже сейчас имеем два инсайдерских подтверждения, что анонс Ghost of Tsushima состоится 6 марта.

Изначально Ghost of Tsushima вышла на PlayStation 4 и PlayStation 5, проект вышел 17 июля 2020 года. В очередной раз осмелимся предположить, что игра будет представлена на ПК в полном комплекте —расширением iki Island.

#ghost of tsushima #sucker punch productions
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Ролевой экшен Ghost of Tsushima вскоре выйдет на ПК — так утверждает проверенный инсайдер
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