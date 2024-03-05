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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Кооперативный хоррор The Outlast Trials выбрался из раннего доступа
Причём сделал это в необычайно сжатые, по меркам современной игровой индустрии, сроки.

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За период существования в игровой промышленности такой системы, как «Ранний доступ», мы привыкли к тому, что игры в нём пребывают годами. В подавляющем большинстве случаев это связано с банальной ленью девелоперов, а также их неспособностью к оценке собственного потенциала. В связи с этим особенно приятно наблюдать за тем, как расчёты разработчиков кооперативного хоррора The Outlast Trials из студии Red Barrels оказались верными, и сегодня игра вышла из раннего доступа всего спустя десять месяцев после появления в нём.

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Напомним, что с сюжетной точки зрения The Outlast Trials является ответвлением франшизы: мы играем за участников некоего таинственного эксперимента, проводившегося во времена Холодной войны. Задача — найти выход из лаборатории, которая кишмя кишит многочисленными преградами.

Параллельно с полноценным релизом на The Outlast Trials поднялся и ценник: если ещё вчера хоррор стоил в Steam всего 1 100 рублей, то с сегодняшнего дня уже на 200 рублей дороже. И нет, это не чисто рублёвая история: стоимость игры повысилась во всём мире. Судя по 93-процентному общему пользовательскому рейтингу хоррора, своих денег он стоит.

#red barrels #the outlast trials
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Кооперативный хоррор The Outlast Trials вышел в раннем доступе, первые игроки в полном восторге
Кооперативный хоррор The Outlast Trials разошёлся тиражом свыше 500 тысяч копий всего за неделю после релиза
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