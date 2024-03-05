Интересно, почему?

Пиратский экшен Skull and Bones, который до сих пор позиционируется его авторами как «настоящий AAAA-проект», подешевел спустя всего лишь две с половиной недели после релиза. Причём, существенно.

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Американские и британские ретейлеры начали принялись снижать цены на Skull and Bones: в отдельных торговых сетях его можно было купить $45, в других же случаях речь идёт о £50. Здесь нужно понимать, что причиной для хаотичного и почти мгновенного снижения цены может быть только одна — невысокий интерес со стороны игроков и, как следствие, слабые продажи. За первую неделю после релиза проект успело опробовать всего 850 тысяч человек — сюда входят и пользователи бесплатной пробной версии.

Стартовый ценник в размере $70 — не первая попытка Ubisoft убедить игроков в том, что «разработка игр дорожает». До этого такие деньги компания просила за вышедший в декабре 2023 года приключенческий экшен от первого лица Avatar: Frontiers of Pandora. К слову, тогда игра тоже очень быстро (спустя пару недель) начала продаваться со скидкой.

Напомним, Skull and Bones поступила в продажу 16 февраля на ПК (Ubisoft Connect, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Сей пиратский экшен неприлично большое количество времени находился в разработке, Ubisoft потратила на его создание $200 млн.