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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
В Сети появились новые сведения о MMORPG-долгострое Camelot Unchained, деньги на которую собирались ещё в 2012 году на Kickstarter
Игра выйдет нескоро, вот неожиданность!

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Разработчики из студии City State Entertainment решили напомнить о себе спустя долгие месяцы и даже годы молчания. Повод получился достаточно убедительный — раскрытие примерных сроков релиза Camelot Unchained. Напомним, деньги на данную амбициозную MMORPG авторы собирали через Kickstarter в далёком 2012 году, но с тех самых пор никаких вестей о проекте представлено не было. До настоящего момента вкладчики и вовсе открыто считали разработчиков мошенниками.

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Сейчас стало известно, что Camelot Unchained должна выйти в конце 2025 года — к тому моменту игра должна конкурентным продуктом. Все подробности будут раскрыты в рамках запланированных прямых трансляциях. Генеральный директор City State Entertainment Марк Джейкобс заявил, что студия смогла найти дополнительное финансирование и продолжить работу над своим произведением. Кстати, громоздкое название компании было решено сменить на Unchained Entertainment, что больше соответствует «изменённому курсу».

Camelot Unchained создаётся на базе проприетарного движка Unchained Engine, который позволяет создавать битвы в духе голливудских фильмов вроде «Властелина колец». Технические возможности движка сейчас тестируются, в работе он будет продемонстрирован в ближайшее время.

Грядущий проект позиционируется как духовный наследник Dark Age of Camelot, выпущенной в далёком 2001 году компанией Mythic Entertainment. Тот же Марк Джейкобс работал над указаым проектом в роли ведущего дизайнера.

#camelot unchained #city state entertainment
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