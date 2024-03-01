Инсайдер, правда, такой себе, но это лучше, чем ничего.

Dragon Age Dreadwolf является одним из тех проектов, в которые хотелось бы верить, но, глядя на «успехи» игровой индустрии последних лет, внутренний защитный механизм нас от этого сдерживает. Тем не менее, работа над игрой ведётся: летом BioWare пообещали провести крупную презентацию, и вот, сегодня в Сети с подачи журналиста и по совместительству инсайдера Джеффа Грабба появилась информация о том, что и релиз проекта состоится в этом году.

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По словам Грабба, источники, на которые он ссылается, практически полностью уверены в оглашённой информации, однако не исключают, что сроки могут быть изменены, причём не обязательно именно вправо по графику.

На всякий случай отметим, что хоть Джефф Грабб и является авторитетным игровым журналистом с большими связями в индустрии, но его инсайды далеко не всегда сбываются.

Что до Dragon Age Dreadwolf, то, судя по всему, нас ждёт огромная по своему контентному наполнению игра: для исследования здесь будет доступна значительная часть Тедаса, включая империю магов Тевинтер, торговую державу Антива, а также государства Андерфелс и Ривейн. И это лишь часть тех локаций, которые были продемонстрированы в прошлогоднем видеоролике.