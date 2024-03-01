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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Онлайн-шутер CRSED: F.O.A.D. получил классический режим королевской битвы
С проектом многим ещё только предстоит познакомиться. Наверное.

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Разработчики из Gaijin Entertainment совместно с Matter Team объявили, что после выхода обновления Cuisine Royale онлайн-шутер CRSED: F.O.A.D. обзавёлся полноценным режимом выживания с достаточно внушительным набором правил. Здесь игрокам разрешено использовать реалистичное оружие, импровизированную броню и другие предметы.

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Новый режим Cuisine Royale не имеет никаких ограничений в плане базового контента — все новые карты и герои там будут доступны сразу же. Но зато геймерам, коим не по душе магия и странные ловушки, здесь точно станет полегче.

После запуска режима выживания в онлайн-шутере CRSED: F.O.A.D. появилась более простая опция по открытию новых персонажей бесплатно — с помощью камней призыва, которые выдаются за успехи в боях. Также разработчики заявили об уменьшении количества бойцов в режиме Squads до трёх — они сослались на просьбы игроков по итогам изучения статистических отчётов. По крайней мере, так заявлено.

О прочих изменениях выпущенного апдейта можно прочитать на официальном сайте.

#gaijin entertainment #crsed foad #matter team
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