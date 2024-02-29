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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики «диаблоида» Last Epoch признали вину за провальный релиз и пообещали развивать проект годами
Игра долгое время пробыла в раннем доступе.

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В конце февраля ролевой экшен Last Epoch покинул ранний доступ Steam — проект сходу записали в «убийцы Diablo», но с определёнными оговорками. В первые дни после полноценного релиза наблюдались определённые проблемы с серверами, которые разработчики пытались оперативно устранять. Теперь же, после налаживания ситуации, глава студии Eleventh Hour Games Джадд Коблер рассказал, чем займётся его команда в ближайшем обозримом будущем.

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Прежде всего, до конца текущей недели Last Epoch получит масштабный патч, который не только устраняет кое-какие баги, но также повышает общее удовольствие от игрового процесса. В будущем команда собирается выпускать подобные «заплатки» почаще и полировать их сверху «хотфиксами». Фанатам перспективного «диаблоида» надо знать, что он сейчас способен принимать более 200 тысяч пользователей одновременно. Повышение стабильности сетевой инфраструктуры — ключевое направление для работы у Eleventh Hour Games.

Русскоязычные пользователи вполне заслуженно раскритиковали русскую локализацию Last Epoch — в ней отчётливо видны сейчас отростки машинного перевода. В Сети есть скриншоты с непереведёнными пунктами меню, в которых нейросеть буквально спрашивает у разработчика сделать свой запрос на перевод точнее. Именно такие технические ляпы попали в финальную версию, но разработчики обещают всё исправить. Коллектив заручился поддержкой с носителями языков и тестировщиками.

После исправления текущих шероховатостей сотрудники Eleventh Hour Games намерены приняться за создание патча 1.1. «Заплатку» разобьют на две части: в первую будут включены правки на основе пользовательских отзывов, во второй нас ждёт контент для поздних этапов игры. Авторы проекта намерены включить в патч уникальные сложные битвы.

До выхода патча 1.1 ролевой экшен Last Epoch совершенно точно получит расширенную поддержку геймпадов. Студия параллельно планирует заняться портированием «диаблоида» на консоли, поэтому привести порядок тамошнее управление можно и нужно уже сейчас.

В своём обращении к игрокам Джадд Коблер заверил, что его команда будет изо всех сил стараться сделать Last Epoch максимально дружелюбным к игрокам, рассчитывая выпускать контент для проекта на протяжении долгих лет.

«Мы проводим много времени за чтением ваших рецензий и откликов в Steam, социальных сетях и на нашем форуме и оперативно принимаем меры, чтобы улучшить аспекты, которые вызывают недовольство у игроков. Мы знаем, что нетипичное для нашей игры снижение рейтинга в Steam вызвало у игроков беспокойство насчёт будущего Last Epoch, но спешим вас заверить — наша команда всегда стремилась сделать игру, которая будет радовать вас и получать обновления в течение многих лет. На прошлой неделе мы ощутили ответный энтузиазм сообщества, и он ещё сильнее укрепил нашу решимость. У Last Epoch впереди долгая жизнь», — заключил Джадд Коблер, глава студии Eleventh Hour Games.

Last Epoch вышла из раннего доступа 21 февраля, всего же у проекта набралось свыше 63 тысяч отзывов, 74 % их которых являются положительными.

#last epoch #eleventh hour games
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