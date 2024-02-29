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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Embracer Group намерена продать Saber Interactive частным инвесторам за $500 миллионов
Разработка ремейка легендарной Star Wars: Knights of the Old Republic будет продолжена.

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Шведский холдинг Embracer Group намерен продать студию Saber Interactive группе частных инвесторов. Информацию об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сумма сделки должна составить до 500 миллионов долларов.

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По результатам сделки Saber станет полностью частной компанией с количеством сотрудников около 3500 человек. Более того, это позволит продаваемой студии продолжить разработку ремейка легендарной ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic, анонс которого состоялся ещё в 2021 году. Из этого также следует вывод, что разработка проекта не прекращена, как раньше утверждали отдельные инсайдеры. Но мы до сих пор не знаем о текущей стадии разработки ремейка, работа над которым изначально была поручена студии Aspyr.

Напомним, холдинг Embracer Group приобрёл Saber Interactive за 525 миллионов долларов в 2020 году в рамках серии поглощений. Что случилось со шведским гигантом в 2023 году — вы и так знаете. Череда увольнений сотрудников, отмены разработки крупных игр (включая новую Deus Ex) и прочие «радости» реструктуризации. Студии Volition и Onoma в результате таких преобразований уже прекратили своё существование.

#saber interactive #embracer group
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