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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
В студии разработчиков космического долгостроя Star Citizen прошли сокращения
Бюджет игры давно превысил 600 миллионов долларов.

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Игровые журналисты обратили внимание на тот факт, что ряд сотрудников студии Cloud Imperium Games были уволены в течение последних нескольких недель. Данную информацию они начали публиковать в социальной сети LinkedIn — причём, под сокращения попали далеко не рядовые сотрудники.

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Так, своих должностей за последнее время лишились дизайн уровней Дейн Кубика, руководитель команды тестировщиков Винсент Синатра и старший QA-аналитик Эндрю Рексрот. В прошлом месяце работу потеряли геймдиректор Тодд Папи, который трудился в стане Cloud Imperium Games на протяжении последних девяти лет.

А ещё недавно из студии-разработчика Star Citizen ушла продюсер Энни Буффар, которая считает место, где она трудилась, максимально токсичным. Например, руководитель не разговаривал с девушкой с ноября месяца, а на собраниях над ней насмехались в тот момент, когда она осторожно высказывала свои опасения насчёт возможности запуска кампании по урезанию расходов.

По мнению Буффар, сокращения были замаскированы под релокацию сотрудников в другой офис. Но в настоящий момент СМИ не могут установить масштабы увольнений и запросили официальный комментарий у руководства Cloud Imperium Games.

Напомним, ещё в прошлом году бюджет Star Citizen превысил 600 миллионов долларов, что сделало его самым дорогим проектом за всю историю игровой индустрии.

#star citizen #cloud imperium games
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