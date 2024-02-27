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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: 37 минут геймплея шутера Bodycam с эффектом нательной камеры
Явно вдохновлена Unrecord, но сколько таких проектов ещё будет!

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Разработчики из Reissad Studio в данный момент занимаются производством шутера Bodycam, отличительной особенностью которого считается вид от первого лица, стилизированный под вид с нательной камеры. Если вас в какой-то момент смог заинтересовать данный проект, то в Сети появилось 37-минутное геймплейное, которое даёт понять об уровне его исполнения.

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Первое тестирование проекта, построенного на базе Unreal Engine 5, проводилось ещё 21 января. Судя по всему, запись видео происходила именно во время проведения данного мероприятия. Владелец YouTube-канала ENFANT TERRIBLE утверждает, что для создания ролика он использовал видеокарту GeForce RTX 4090. Счётчика кадров в видеоматериале нет, но записанный геймплей получился достаточно ровным, без «рывков». Напомним, над шутером Bodycam работает команда, состоящая из двух человек. Именно поэтому при создании самого проекта используется множество базовых ресурсов из магазина UE5.

«Bodycam — это ультра-реалистичная многопользовательская игра в жанре шутер от первого лица, созданная с использованием последних технологий игрового движка следующего поколения Unreal Engine 5. Разработанная двумя французскими энтузиастами видеоигр в возрасте 17 и 20 лет, игра была создана для того, чтобы протестировать границы реализма и фотореализма. Bodycam является игрой типа "deathmatch", где две команды из одного до трёх игроков соревнуются, чтобы остаться последней живой командой.

Благодаря возможностям и технологиям, доступным благодаря Unreal Engine 5, игроки смогут открыть для себя игровой опыт следующего поколения, который демонстрирует будущее реалистичных видеоигр - потрясающую графику, захватывающие звуковые эффекты и плавный геймплей, гарантирующий незабываемый игровой опыт», — гласит официальное описание проекта в Steam.

Даты релиза у Bodycam пока нет, в списке целевых платформ есть пока только PC.

#bodycam #reissad studio
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АЕV
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АЕV
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Казалось бы, при чем тут каклы? Хотя кремлеботам все равно ибо в скрипте написанно что в случае необходимости писать про каклов и загниваюший запад а к теме это или нет, пофиг, главное свои 15₽ за ком...
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