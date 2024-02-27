Игровую индустрию трясёт, но не только её.

Вскоре после появления информации о том, что игровое подразделение Sony намерено сократить около 900 сотрудников игровые СМИ прояснили ситуацию с текущими проектами PlayStation. Здесь всё ожидаемо стало хуже: Sony отменила разработку сразу нескольких игр.

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В своём обращении глава PlayStation Studios Герман Хульст объявил об отмене нескольких проектов, которые до сегодняшнего дня находились в разработке. Какие именно игры «пошли под нож» — ещё предстоит выяснить.

Компания Sony намерена и дальше делать ставку на создание сюжетных игр, а также на разработку «устойчивых» мультиплеерных проектов и произведений, имеющих важный социальный подтекст. Причём, проекты эти продолжат выпускать не только на консолях PlayStation, но также на ПК и смартфонах. Герман Хульст отметил, что «иногда отличные идеи не становятся отличным играми». А ещё «иногда проекты начинают делать до того, как изменения на рынке или в индустрии приведут к смене планов».

Напомним, в ходе запланированной компании по оптимизации расходов Sony собирается закрыть британскую PlayStation London Studio, а также провести сокращения сотрудников в студии Insomniac Games, Naughty Dog, Firesprite и Guerilla Games.