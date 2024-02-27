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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
PlayStation сократит 900 сотрудников — это около 8 % штата
Microsoft с её Xbox уже пережила это.

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Компания Sony объявила о сокращении около 900 сотрудников игрового подразделения. Таким образом, работу потеряют около 8 % от всего штата PlayStation. Журналисты выяснили, что сокращения пройдут по всему миру и затронут коллективы игровых студий Insomniac Games, Naughty Dog и Guerilla.

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Меньше всего повезло специалистам из британской PlayStation London Studio — данное подразделение будет закрыто полностью. Данная команда отвечала за разработку несколько игр для VR, она также вела работу над неанонсированным фэнтезийным онлайн-экшеном для PlayStation 5. Ещё под крылом Sony находится студия Firesprit, которая сейчас разрабатывает AAA-хоррор на движке Unreal Engine 5. Данную британскую компанию увольнения тоже не обойдут стороной.

Sony в настоящий момент занялась реструктуризацией с целью «оптимизировать ресурсы компании для обеспечения дальнейшего роста». Именно потому руководители признались, что вся эта тема с сокращениями — сложное, но необходимое решение. Напомним, в январе масштабные сокращения случились в стане редмондской компании Microsoft.

#sony #playstation
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