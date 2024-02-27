Уникальный случай, так и есть.

Разработчик популярного симулятора фермы Stardew Valley Эрик Барони, рассказал, что процесс создания обновления 1.6 занял у него больше времени, чем он изначально рассчитывал. Но уже сейчас он готов назвать дату релиза выхода патча, но пока только для ПК. Апдейт выйдет на самой народной платформе 19 марта, на консолях и мобильных устройствах релиз должен состояться позже.

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Эрик Барони также вспомнил о восьмой годовщине игры и поблагодарил сообщество за поддержку. ConcernedApe (творческий псевдоним разработчика) уточнил обновлённый тираж своего произведения — свыше 30 миллионов копий. На специальной странице для прессы отдельно было указано, что по состоянию на февраль 2024-го из 30 миллионов купленных экземпляров на одни лишь версии для ПК пришлось 19 миллионов копий. Напомним, 20 миллионов продаж были зафиксированы в мае 2022-го.

Патч 1.6 изначально позиционировался Эриком Барни как небольшой набор контента с техническими правками и добавлениями для создателей модификаций. С течением времени «заплатка» стала получать дополнительные контентные прибавки с новыми диалогами, особым содержимым для поздних стадий игры и многим другим. Всех правок накопилось настолько много, что ConcernedApe посоветовал начать новое прохождение, но использовать старые «сейвы» никто не запрещает.

После завершения работ над патчем 1.6 для Stardew Valley разработчик займётся созданием своего нового проекта — Haunted Chocolatier. Производство последнего пришлось прервать именно из-за большого апдейта для симулятора фермы.