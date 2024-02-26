Ну, вы поняли.

АНО «Организация развития видеоигровой индустрии» опубликовала дорожную карту, основанную на рекомендациях от органов исполнительной власти, государственных организаций и профессионального сообщества. Документ вызывает интерес потому, что в него включены планы по поддержке российских разработчиков игр, развитию технологий в стране, выходу на новые рынки и подготовке специалистов.

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Дорожная карта затрагивает следующие пять лет — период с 2024 по 2029 год. Если всё пойдёт по плану, то за указанное время АНО «Организация развития видеоигровой индустрии» выпустит несколько игровых движков, полноценную российскую консоль, а также игры для киберспортивных дисциплин и многое другое. Ещё дорожной картой определено внедрение закона о маркировке игр вкупе с организацией сразу нескольких специализированных выставок достижений российского геймдева.

Пятилетняя дорожная карта развития видеоигр была разработана в соответствии с декабрьским поручением президента РФ создать меры поддержки отечественной индустрии видеоигр. Все предложения и события собраны в 4 блока: «Системные элементы поддержки», «Экспорт», «Образование» и «Технологии».

Документ дополнен предложениями с департаментов и управлений Правительства Москвы, Минэкономразвития, Агентством стратегических инициатив, Агентством креативных индустрий и объединениями разработчиков, в которые входят студии-разработчики видеоигр, продюсеры, инвесторы, киберспортсмены. Финальный вариант будет представлен главой РВИ Василием Овчинниковым.

«Пятилетняя дорожная карта — это общий план, собранный с тех, кто уже проявил себя и участвует в развитии видеоигровой индустрии. План, который позволит эффективно координироваться всем участникам — всем, кто вкладывается сейчас или начнёт это делать в будущем, поэтому дорожная карта будет “живой” и постоянно обновляемой. Мы приглашаем профессионалов отрасли, специалистов из сфер, связанных с видеоиграми, а также институты развития и фонды, кто может и готов восстанавливать и развивать видеоигровую индустрию в России, присоединяться и дополнять дорожную карту или брать на себя какие-то из событий и отвечать за их реализацию», — заявил Василий Овчинников.

Вот лишь основные пункты дорожной карты по развитию видеоигровой индустрии в РФ:

принятие закона о введении в России возрастной маркировки видеоигр (2024 год).

Выход игровых движков Nau Engine от VK, Unigine и других (2024-2028 года).

Появление российского аналога itch.io для формирования каталога отечественных игр (2024 год).

Запуск российских консолей (2026-2027 года).

Запуск акселератора IndieGO для разработчиков инди-игр (2024-2028 года).

Появление фонда, который бы занимался инвестированием в отечественные студии и проекты (2024-2028 года).

Появление российских издателей, которые бы занимались финансированием российских игровых проектов (2024 год).

Появление региональных кластеров для создания игр (2024-2028 года).

Создание механизма системной поддержки российских разработчиков игр (2024-2028 года).

Появление игр от российских разработчиков на российских операционных системах и устройствах (2024-2028 года).

Появление российских игр на киберспортивных соревнованиях (2024-2028 года).

Выпуск книг, посвящённых играм, для широкой аудитории (2024-2028 года).

Съёмки фильмов, посвящённых играм (2024-2028 года).

Выпуск коллекционных и подарочных изданий легендарных отечественных игр (2024-2028 года).

Организация специализированной выставки индустрии видеоигр Moscow Game Expo (2026 год).

Проведение российской видеоигровой премии для звёзд индустрии Russian Game Awards (2024-2028 года).

Открытие игровых направлений в вузах и ссузах России (2024-2028 года).

Появление отдельного образовательного учреждения, специализирующегося на видеоигровой индустрии (2024-2028 года).

Актуальная версия дорожной карты по российской игровой индустрии расположена по этой ссылке. Как относиться ко всем перечисленным выше задачам и срокам их выполнения — вопрос отдельный. Напомним, АНО «Организация развития видеоигровой индустрии» была учреждена в России в конце декабря 2022 года, её основатели поставили перед собой цель сохранить отрасль как таковую, восстановить её и развить.