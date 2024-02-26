Увлекательный проект, получается.

На прошлой неделе в Steam состоялся релиз автошутера Deep Rock Galactic: Survivor, который был достаточно тепло принят публикой. Как оказалось, старт получился достаточно успешным и в коммерческом плане — с 14 февраля продажи превысили полмиллиона копий. Разработчики сходу дали понять, что это достойный результат, поскольку у оригинальной игры (Deep Rock Galactic) на это ушёл аж целый год.

реклама

Окрылённые таким предварительным успехом, авторы автошутеры уже создали целый план по поддержке проекта контентом, о чём незамедлительно уведомили своё сообщество. В число грядущих наработок точно войдёт следующее:

новые биомы, но с их антуражем разработчики пока не определились;

отдельный набор мутаторов для каждого биома;

повышение разнообразия билдов за счёт свежих артефактов и разгонов;

робот Боск как неотъемлемая часть игры — у него появятся апгрейды, благодаря которым можно будет проектировать билды с упором на этого дрона.

Если вам и этого показалось мало, то авторы Deep Rock Galactic: Survivor в ближайшее время собираются добавить в свой проект следующее: новые миссии, ящики с грузом, события, ежедневные задания, сложные боссы и множество косметических предметов.

Релиз Deep Rock Galactic: Survivor состоялся 14 февраля, за это время проект собрал свыше 12 тысяч отзывов, из которых 84 % являются положительными. Данный проект — это автошутер с элементами выживания. Используя весь арсела Deep Rock Galactic, игрок сражается с ордами чудовищ, добывает ресурсы и открывает мощные улучшения.

«Убивайте жуков, улучшайте снаряжение и погружайтесь все глубже в смертоносные пещеры Хоксеса. Соберите разрушительный арсенал, обрушивайте ад на толпы инопланетных монстров в быстром и яростном бою, прокладывайте туннели, чтобы собрать драгоценные богатства в глубинах пещерных стен. Каждая миссия уникальна, в ней используется процедурная генерация пещер и вражеских волн, как и в Deep Rock Galactic.

Глубже, шахтер, глубже! После того как десантная капсула выпустит вас в давящую тьму, вы будете сами по себе. Выполните цели задания от Компании и вернитесь к капсуле за отведённое время, чтобы испытать удачу в ещё более опасных и богатых пещерах. Погружайтесь всё глубже в недра планеты, становитесь сильнее и доживите до конца вылазки, чтобы в результате выбраться на поверхность с тяжёлым мешком добычи», — гласит официальное описание проекта.