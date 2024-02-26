Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Продажи автошутера Deep Rock Galactic: Survivor превысили 500 тысяч копий с 14 февраля — у оригинальной игры на это ушёл год
Увлекательный проект, получается.

реклама

На прошлой неделе в Steam состоялся релиз автошутера Deep Rock Galactic: Survivor, который был достаточно тепло принят публикой. Как оказалось, старт получился достаточно успешным и в коммерческом плане — с 14 февраля продажи превысили полмиллиона копий. Разработчики сходу дали понять, что это достойный результат, поскольку у оригинальной игры (Deep Rock Galactic) на это ушёл аж целый год.

реклама

Окрылённые таким предварительным успехом, авторы автошутеры уже создали целый план по поддержке проекта контентом, о чём незамедлительно уведомили своё сообщество. В число грядущих наработок точно войдёт следующее:

  • новые биомы, но с их антуражем разработчики пока не определились;
  • отдельный набор мутаторов для каждого биома;
  • повышение разнообразия билдов за счёт свежих артефактов и разгонов;
  • робот Боск как неотъемлемая часть игры — у него появятся апгрейды, благодаря которым можно будет проектировать билды с упором на этого дрона.

Если вам и этого показалось мало, то авторы Deep Rock Galactic: Survivor в ближайшее время собираются добавить в свой проект следующее: новые миссии, ящики с грузом, события, ежедневные задания, сложные боссы и множество косметических предметов.

Релиз Deep Rock Galactic: Survivor состоялся 14 февраля, за это время проект собрал свыше 12 тысяч отзывов, из которых 84 % являются положительными. Данный проект — это автошутер с элементами выживания. Используя весь арсела Deep Rock Galactic, игрок сражается с ордами чудовищ, добывает ресурсы и открывает мощные улучшения.

«Убивайте жуков, улучшайте снаряжение и погружайтесь все глубже в смертоносные пещеры Хоксеса. Соберите разрушительный арсенал, обрушивайте ад на толпы инопланетных монстров в быстром и яростном бою, прокладывайте туннели, чтобы собрать драгоценные богатства в глубинах пещерных стен. Каждая миссия уникальна, в ней используется процедурная генерация пещер и вражеских волн, как и в Deep Rock Galactic.

Глубже, шахтер, глубже! После того как десантная капсула выпустит вас в давящую тьму, вы будете сами по себе. Выполните цели задания от Компании и вернитесь к капсуле за отведённое время, чтобы испытать удачу в ещё более опасных и богатых пещерах. Погружайтесь всё глубже в недра планеты, становитесь сильнее и доживите до конца вылазки, чтобы в результате выбраться на поверхность с тяжёлым мешком добычи», — гласит официальное описание проекта.

#deep rock galactic survivor #funday games #ghost ship publishing
+
Написать комментарий (0)
Состоялся выход Deep Rock Galactic: Survivor — шутера с элементами выживания в известной «вселенной гномов»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
12
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
138
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
7
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
7
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
5
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
25

Сейчас обсуждают

klopcha
16:12
Ну конечно, идиота кусок. А потом всё сломается и никто ни черта не умет. Рептилойд он.
Основатель NVIDIA заявил, что современным детям нет нужды изучать программирование
Артём Николаев
16:08
Это как в своё время были эксперименты на массивах атомных ядер.
Ночная версия "Упыря" отправилась на СВО – отечественный fpv-дрон оснастили тепловизором
klopcha
16:08
Вы дурачок что ли? Кассовые стоят по 60 кило, явно не от прихоти Интела. Подумайте и проведите анализ цены кассового аппарата.
Intel готовится проститься с рядом процессоров Atom семейства Cedarview
Johan_888
16:07
Не сравнивай A/B и D, там транзистор приоткрыт постоянно, а в D он непрерывно переключается т.к. идет шим модуляция.
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Артём Николаев
16:03
О, я помню манифесты из миллениума сначала про 2010 год, а потом про 2020.
Боевой самолет ВКС РФ шестого поколения может появиться к 2050 году
УдалЁн
15:59
Эпл уже не торт с Айфона 6. Но стадо уже не остановить
Пользователи жалуются на лопнувшее внешнее стекло Apple Vision Pro после зарядки в защитном чехле
УдалЁн
15:58
@не выпустила рекомендаций по зарядке гарнитуры@ Сектанты даже это без подсказки правильно делать не умеют. Ужс
Пользователи жалуются на лопнувшее внешнее стекло Apple Vision Pro после зарядки в защитном чехле
Evgeniy Kryukoff
15:55
Плавно скользя...
Новый оптический диск вмещает 200 Тбайт данных
Docent
15:54
если такой взорвется в кармане-владельца будут собирать в мешок совочком...
Смартфон Energizer P28K с аккумулятором на 28 000 мА*ч получит SoC MediaTek Helio G99
Mostack
15:47
Никто не может запретить покупать то же самое за две цены =)
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем