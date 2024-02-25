Главный вопрос, ответ на который даст только время: надолго ли?

На этой неделе ролевой экшен Last Epoch, который можно с чистой совестью назвать очередным конкурентом франшизе Diablo, а после отхода проектов от Blizzard далеко на второй план — конкурентом Path of Exile, выбрался из раннего доступа. Данное событие вполне ожидаемо привлекло к росту геймерской заинтересованности свежевышедшим проектом. Помножим сей факт на то, что сейчас выходные, и получаем естественную ситуацию резкого роста «онлайна».

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И вот, на момент написания данной заметки Last Epoch смогла похвастать 245-тысячным «онлайном». Рекорд при этом постоянно увеличивается, поэтому не стоит воспринимать данный статистический показатель как финальный: к вечеру воскресенья положение дел может дополнительно измениться в сторону повышения.

Примечателен сей факт не просто тем, что Last Epoch удалось привлечь внимание столь значительной аудитории, что игровые серверы уже несколько дней не справляются с нагрузкой, приводя к появлению на Steam-странице проекта многочисленных жалоб от пользователей, а ещё и тем, что новинка смогла превзойти показатели безоговорочного альтернативного лидера ARPG-видеоигр в лице Path of Exile.

Понятно, что интерес геймеров к Last Epoch сугубо временный, и на данном этапе неизвестно, надолго ли он сохранится. Но сам факт того, что в жанре продолжают пусть и редко, но метко выходить продукты, способные затмить давних колоссов, показателен и глубоко позитивен. В конце концов, здоровая конкуренция никому ещё не вредила.