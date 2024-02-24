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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Самобытный детективно-психологический квест Sublustrum получит свой ремейк, но выйдет он нескоро
Фанаты жанра его любят.

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Считающийся культовым (в определённых кругах) детективно-психологический квест Sublustrum от петербургской студии Phantomery Interactive получит полноценный ремейк. Об этом сообщил сценарист и композитор проекта Георгий Белоглазов.

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Впервые писатель и композитор Sublustrum заговорил о ремейке ещё зимой 2020 года вскоре после выкупа прав на игру. Сначала речь шла о том уровне переиздания, который смогла обеспечить Double Fine Productions в отношении Full Throttle Remastered и ему подобных. С тех самых пор ситуация немного изменилась — амбиции авторов возросли.

Белоглазов дал понять, что работа над ремейком Sublustrum действительно началась — будущий проект он называет «перезапуском». Игру создадут с нуля в полноценном 3D на движке Unity на ПК, а также мобильных устройств под управлением iOS и Android. Сценарист также заверил, что для работы над ремейком привлечены люди, которые трудились над оригиналом. Это также означает, что Phantomery Interactive «возвращается в этот мир спустя 17 лет».

Процесс создания новой версии детективно-психологического квеста пока находится на очень ранней стадии. В настоящий момент его идеолог занят поисками менеджера, гейм-дизайнера, разработчика на Unity, 3D-художника и других специалистов.

Напомним, релиз Sublustrum состоялся в мае 2008 года на ПК. Отдельные геймеры тепло относятся к проекту, благодаря его уникальному сюжету, визуальному стилю и саундтреку.

#phantomery interactive #sublustrum
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