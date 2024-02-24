Увлекательный проект с прекрасной идеей.

Разработчики из LocalThunk совместно с издательством Playstack сообщили что их покерная игра-«рогалик» Balatro разошлась тиражом свыше 250 тысяч копий всего за 72 часа после релиза. Данная информация была опубликована в официальном микроблоге проекта.

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«Мы не в состоянии описать, насколько сильно мы признательны вам за поддержку этой игры», — говорят представители LocalThunk в своём сообщении. Проект действительно тепло принимается публикой, поскольку на момент написания данного материала у него накопилось свыше 6 тысяч отзывов, из которых 98 % являются положительными.

Balatro предлагает привычный карточный геймплей, но с некоторыми оговорками. Весь процесс здесь построен на формировании колоды, принципах покера и, разумеется, жульничестве. Игроку нужно собирать комбинации и наделять их особыми свойствами с помощью уникальных джокеров. В ход можно пустить и другие карты (таро и спектральные), которые окажут влияние на всю партию.

Balatro доступна для покупки на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch с 20 февраля. Разработчики посчитали нужным отдельно уточнить, что перевод на русский язык готовится и пребывает в стадии «беты». А ещё проект оперативно снабдили полноценной поддержкой Steam Deck.