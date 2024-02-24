Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Покерный «рогалик» Balatro разошёлся тиражом свыше 250 тысяч копий за первые 72 часа после релиза
Увлекательный проект с прекрасной идеей.

реклама

Разработчики из LocalThunk совместно с издательством Playstack сообщили что их покерная игра-«рогалик» Balatro разошлась тиражом свыше 250 тысяч копий всего за 72 часа после релиза. Данная информация была опубликована в официальном микроблоге проекта.

реклама

«Мы не в состоянии описать, насколько сильно мы признательны вам за поддержку этой игры», — говорят представители LocalThunk в своём сообщении. Проект действительно тепло принимается публикой, поскольку на момент написания данного материала у него накопилось свыше 6 тысяч отзывов, из которых 98 % являются положительными.

Balatro предлагает привычный карточный геймплей, но с некоторыми оговорками. Весь процесс здесь построен на формировании колоды, принципах покера и, разумеется, жульничестве. Игроку нужно собирать комбинации и наделять их особыми свойствами с помощью уникальных джокеров. В ход можно пустить и другие карты (таро и спектральные), которые окажут влияние на всю партию.

Balatro доступна для покупки на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch с 20 февраля. Разработчики посчитали нужным отдельно уточнить, что перевод на русский язык готовится и пребывает в стадии «беты». А ещё проект оперативно снабдили полноценной поддержкой Steam Deck.

#playstack #balatro #localthunk
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
60
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
18
Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
8
Краткий обзор вентилятора Arctic Cooling BioniX F120
1
Японский производитель полупроводников Renesas Electronics поглощает конкурентов одного за другим
3
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
14
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
15
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
18
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
11
Запад не может найти выход из конфликта на Украине
5

Сейчас обсуждают

Даниил Кошевой
19:13
Пока в нас стреляет артиллерия, танки противника - не рассказывайте, что на фронте есть вообще Ланцеты. Не было в Авдеевке никаких Ланцетов. Чем занимаются непонятно. Включая их бродячее ПВО, сбивающе...
Разработчик "Ланцета" представил "Изделие 55" - новый дрон-камикадзе, неуязвимый для РЭБ противника
Нестор Махно
19:04
А чем, кроме турбины, отличается Двс Т 34 от Т 72?
Индия не будет покупать у России двигатели на танки Т-90С Бхишма
Илья Масленников
19:03
Даже каловый
DeadP47 исключен из фанатов Xbox за неподабающее поведение
Enforsen Bsv
19:01
Шо ... снова игровая приставка к монитору за 1000 баксов ? ))) Ни когда такого не было , а тут снова ...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
Давыд Фишер
18:54
Да, как брать такую мать... Ни какого охлада на врм. Карту, 4060 да уж Бери 1660 или как всегда 3050,для опт игры. Блок питания, да что нет... Вы, сборщики, людям непонимающим втюхиваете, дичь всякую...
Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
Дмитрий Долбос
18:51
Снижение температуры, а значит и большой пробег карты как ни крути этр не бонус, ну незнаю. Разгон уже не тот это давно всем известно. Берите китайский хлам без норм охлада. Даже с учётом что нет стат...
TECNO представит на MWC 2024 новую технологию обработки изображений PolarAce
Денис Корнев
18:51
Ха, 50 лет назад, вруны американцы вруны ещё те, весь мир уже об этом знает, даже сейчас нет двигателей, про какие 50 лет назад о чём речь брехня!!!
Пиратский боевик Skull and Bones привлёк внимание всего 850 тысяч игроков — авторитетный инсайдер
Виталий Крюков
18:47
"В памяти карты хранятся независимые модули двух разных операторов связи. Однако есть основной, который работает постоянно, а есть и дополнительный. Переключение на него происходит, когда наблюдаются ...
Sim карты нового поколения в состоянии поддерживать на одном чипе сразу два оператора
REY_B_
18:43
Да, про Экономическую Науку, в плане "финансовых пирамид", забыли напрочь. Учебники же, это не для "самых умных"!
​Биткоин превышает $50 000 и скоро достигнет нового макисмума
Китя
18:42
Цены липовые. Яндекс сделал ссылки битые хорошо.
Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем