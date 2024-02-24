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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Baldur’s Gate 3 получит официальную поддержку пользовательских модификаций
Larian озадачила себя созданием соответствующих инструментов и не только.

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Larian Studios собирается добавить в свою ролевую игру Baldur’s Gate 3 официальную поддержку пользовательских модификаций. Соответствующая информация появилась у разработчиков в социальных сетях.

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Издательский директор Майкл Даус дал понять, что студия уже на протяжении некоторого времени трудится над реализацией поддержки модов. Они также должны будут работать на всех целевых платформах, где доступна игра. В настоящий момент Larian тестирует эту важную функцию, сумев также привлечь для её оценки и настройки авторов модификаций.

Если всё пойдёт по плану, то креативно настроенные владельцы Baldur’s Gate 3 получат возможность модифицировать различные аспекты игры: заклинания, игровые механики, классы, интерфейс и так далее. Разумеется, без добавления нового «шмота» для героев дело тоже не обойдётся.

Кое-что по части внедрения системы поддержки модификаций разработчики собираются показать уже к релизу следующего патча, но случится это только через пару месяцев. Larian намерена облегчить труд создателям модов, как минимум, потому, что они сами очень часто жаловались на необходимость обновлять свои работы после выхода хотфиксов или патчей. Нельзя сказать, что это единственная причина, но достаточно весомая.

#larian studios #baldurs gate 3
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