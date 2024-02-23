Достойный результат, игра вышла месяц назад.

Разработчики из Keen Games рассказали об успехах своего ролевого «выживастика» Enshrouded, который практически сразу после релиза прочно обосновался в топ-20 Steam по количеству находящихся там игроков.

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За месяц после выхода в раннем доступе Enshrouded купили около 2 миллионов раз. Руководство студии осталось довольным предварительными результатами, отметив, что изначально не рассчитывало на подобное развитие событий. В работу уже запущено первое большое обновление с новым контентом.

Если вы являетесь обладателем копии Enshrouded и считаете себя неравнодушным членом нового игрового сообщества, то не забудьте посетить официальный форум студии Keen Games. Там выдвигаются и обсуждаются различные идеи по доработке и улучшению ролевого симулятора выживания.

На данный момент на этом самом форуме выдвинуто порядка 2,5 тысяч идей, среди которых упоминается следующее: погодные эффекты, переработанная квестовая система, введение полноценного сельского хозяйства с животными и многое другое. Если вы призабыли, что такое Enshrouded, то напоминаем, что речь идёт о «выживастике» в фэнтезийном мире с воксельной графикой. Он позволяет создавать уникальные постройки, менять ландшафт локаций и построек и заниматься другими подобными вещами в духе «развлеки себя сам».

Игрок начинает партию в дикой местности, не имея при себе ничего, кроме желания выжить. Ему нужно постоянно пребывать в поисках крупиц знаний, путешествовать по руинам сгинувшего королевства и отбиваться от существ, которые жаждут отведать вашей плоти. Игрок будет исследовать леса, пещеры и подземелья, выискивая сокровища, а со временем, набравшись сил, вступать в пелену и бросать вызов тварям, скрывающимся в её глубине.

«Пелена пожирает окрестные земли, искажая облик обитателей и заставляя их исполнять чужую волю. Вы должны прорубить себе путь сквозь полчища врагов и их грозных вожаков: в лесах вас поджидают чудища, в пещерах – вука, а под покровом тумана рыскают павшие.

Уворачивайтесь, парируйте удары и застигайте оппонента врасплох, применяя особые навыки и могущественные заклинания. Изучите слабые места противников и выработайте свой собственный стиль боя, воспользовавшись обширным древом навыков», — гласит официальное описание проекта в Steam.

На момент написания данного материала у Enshrouded было свыше 86 тысяч отзывов в магазине Valve, из которых 86 % являлись положительными.